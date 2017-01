Primaire à gauche : le débat Valls-Hamon en cinq moments

Les deux candidats n’auront pas trouvé de terrain d’entente durant ce débat concernant le projet d’aéroport controversé de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique). Pour Manuel Valls, "gouverner, c’est assumer ses responsabilités" et "l’autorité de l’Etat est de mettre en oeuvre cette décision". L’ex-Premier ministre tacle Benoît Hamon, jugeant qu’il est "difficile d’expliquer qu’il faut davantage écouter les citoyens, et quand ils votent en faveur de ce projet en toute connaissance de cause avec une forte participation et un 'oui' très clair, remettre en cause cette décision". Réponse de Benoît Hamon : "Gouverner, c’est être clairvoyant quand on est dans l’impasse. C’est savoir trancher et hiérarchiser quand toutes les études environnementales montrent les dangers" de ce projet.