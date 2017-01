Primaire à gauche : le résumé du débat en moins de 3 minutes

Un débat respectueux a opposé jeudi soir les sept candidats à la primaire de la gauche pour l'élection présidentielle, qui ont tenté de convaincre les électeurs appelés aux urnes les 22 et 29 janvier. Durant deux heures et demie sur TF1 et RTL, ils se sont rarement interpellés, chacun avançant son programme avec l'objectif commun d'empêcher que le second tour de l'élection présidentielle oppose la droite "brutale" de François Fillon à l'extrême droite.