Primaire à gauche : les impôts, ce thème discret du premier débat

Les impôts, moins on en parle, mieux on se porte. Et quand on en parle, les mots "baisse" ou "hausse" sont à utiliser avec des pincettes. La question fiscale, qui s'était invitée dans les débats de la primaire de la droite, notamment autour de la TVA et de l'impôt sur le revenu, a fait une timide apparition jeudi soir lors de la confrontation entre les candidats de gauche, qui ont manifestement plus de facilité à parler du "pouvoir d'achat" des Français.





Alors que leurs programmes respectifs sont déjà relativement peu développés sur le chiffrage précis des mesures fiscales, les sept protagonistes ont entretenu, durant ces deux heures de débat, un flou relatif sur leurs intentions exactes en la matière. Tout juste ont-ils esquissé une philosophie générale. Une donnée qui fait défaut, compte tenu de l'ambition affichée par certains en matière d'investissements et de lutte contre les inégalités.