Primaire à gauche : Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, frères d'armes

Au soir du premier tour de la primaire, alors que Benoît Hamon concentre désormais seul les espoirs de sympathisants de gauche agacés par la politique économique et sécuritaire menée par Manuel Valls lors de son passage à Matignon, Arnaud Montebourg a clairement donné sa préférence à Benoît Hamon.





Un changement lourd vis-à-vis de ce que donnaient l'essentiel des sondages sur le scrutin, qui avaient fait de lui le deuxième homme... derrière Manuel Valls. Alors qu'il était donné distancé par son ancien collègue du gouvernement, Benoît Hamon avait confié : "On est restés amis en dépit de désaccords politiques [...] Vous savez, on a un immense avantage : c'est qu'à la fin, il y a un souverain. Le peuple va trancher nos débats". Le peuple a tranché, et les alliances des uns pourraient bien faire le malheur des autres au second tour. Car Benoît Hamon et Arnaud Montebourg ont toujours su s'unir pour affronter leur ennemi commun.