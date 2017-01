Primaire à gauche : pour Sylvia Pinel, légaliser le cannabis est "un enjeu de santé publique"

Légaliser le cannabis est une proposition de plus en plus tendance chez les candidats de la gauche à la présidentielle. Alors qu'à la primaire de droite, seule Nathalie Kosciusko-Morizet envisageait, et encore timidement, vers la fin de la campagne, une "réflexion" sur le sujet, les socialistes et leurs alliés ont décidé de s'engager promptement dans ce débat pour le moins récurrent en période électorale.