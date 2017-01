Primaire à gauche : qui sont les gagnants et les perdants du deuxième débat ?

Le défenseur du "made in France" a confirmé l'impression laissée lors du premier débat : éloquent et volubile, voire provocateur en meeting, Arnaud Montebourg offre une image plus consensuelle et plus pâle dans la confrontation avec ses camarades. Volonté de se "normaliser" ? De se donner une stature présidentielle ? L'ancien ministre de l'Economie s'est tout de même enflammé un peu en plaidant pour "la fin de l'austérité" en Europe, ou pour tacler le propriétaire d'iTélé, Vincent Bolloré, quitte à se heurter à la journaliste Laurence Ferrari... Mais en contenant sa personnalité, il aura finalement eu peu d'occasions de faire valoir son originalité.