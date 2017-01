Primaire à gauche : Thomas Clay évoque "des attaques informatiques" provenant de l'étranger

Le président de la Haute Autorité de la primaire socialiste élargie, Thomas Clay, a évoqué vendredi sur iTélé des "attaques informatiques" qui "ne sont pas venues de la France" lors du premier tour de la primaire initiée par le PS. Le juriste a soutenu que "paradoxalement" le scrutin s'était "très, très bien passé".





Evoquant les couacs autour des chiffres de la participation, Thomas Clay s'est dit "lassé de ces critiques". "On aurait pu avoir de la fraude, on aurait pu avoir des attaques informatiques, on en a eu d'ailleurs, elles ont toutes été arrêtées par les pare-feux qui ont été extrêmement efficaces", a-t-il déclaré.





Interrogé sur la provenance de ces attaques, le juriste a affirmé qu'elles ne seraient "pas venues de la France", ajoutant qu'il en dirait davantage "à partir de lundi".