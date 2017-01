Primaire à gauche : un fardeau financier pour le PS

La gauche avait beaucoup misé sur ce tarif deux fois moins élevé que celui de la primaire de la droite et du centre. Mais cette dernière a bénéficié d’un taux de participation beaucoup plus important. François Fillon part donc en campagne avec une sorte de cagnotte d’environ dix millions d’euros.





Le parti socialiste ne sera pas pour autant démuni dans la course à la présidentielle. Les subventions publiques qui lui sont versées chaque année permettront au candidat élu de se défendre, d’autant plus que les frais de campagne lui seront remboursés s’il obtient plus de 5% des voix à la présidentielle. Un score qui devrait être facilement atteint pour le parti socialiste.