Montebourg soigne sa gauche et cosigne une tribune avec les patrons du PCF et de la CGT

A l'heure où Arnaud Montebourg et Benoît Hamon (voire aussi Vincent Peillon) se livrent une âpre bataille pour capter l'électorat à gauche de la gauche et tenter un rapprochement avec les communistes et Jean-Luc Mélenchon en vue du premier tour de la présidentielle, la démarche du candidat n'est évidemment pas anodine. A longueur de réunions et de stand up, l'avocat du "made in France" ne cesse de lancer des messages à l'attention des alliés rêvés de la présidentielle. Voici ce qu'il disait début janvier :