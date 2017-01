Primaire de gauche : les résultats détaillés du premier tour

La successeure de Jean-Michel Baylet à la tête du Parti radical de gauche a fait largement mieux que son patron voilà cinq ans. Plusieurs milliers de voix supplémentaires et un score plus que triplé. Et un score canon à... Saint-Pierre-et-Miquelon, où elle s'impose avec plus de 53% des voix. L'ancienne ministre du Logement aura marqué sa campagne par une loyauté envers l'ancien président Hollande, et une proximité avec les propositions de Manuel Valls, essentiellement d'un point de vue économique et sécuritaire. Elle est la seule à lui avoir apporté son soutien, ce dimanche.