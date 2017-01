Primaire de gauche : Pierre Moscovici ne prend parti pour personne... mais il tape sur Arnaud Montebourg

Pierre Moscovici ne redescendra pas dans l'arène politique en janvier. Dans une tribune publiée lundi sur son blog, le commissaire européen justifie, de par cette fonction, le fait qu'il ne s'engagera pas "publiquement pour tel ou tel candidat" à la primaire de la gauche. Pour autant, l'ancien directeur de campagne puis ministre de l'Economie de François Hollande ne se prive pas de s'engager publiquement... contre un candidat.





Plaidant comme toujours en faveur de l'Union européenne et du "mieux d'Europe", le commissaire attend donc le cinquième paragraphe de sa tribune pour s'en prendre ouvertement à Arnaud Montebourg. Imputant au candidat du "made in France" un "euroscepticisme poli et soft, qui ne dit pas son nom", Pierre Moscovici dit tout le mal qu'il pense du projet européen de ce dernier.