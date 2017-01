Primaire de la gauche : À Saint-Pierre-et-Miquelon, la vainqueur est... Sylvia Pinel

Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que cette collectivité d’outre-mer est le fief de la ministre de la Fonction publique Annick Girardin, conseillère territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 2000, et députée de l’archipel depuis 2007.





Selon un représentant du parti à Saint-Pierre-et-Miquelon interrogé par France Télévisions, Cap sur l’avenir (un parti politique proche du PRG) et le plus vieux parti de France sont les deux principales forces politiques sur l’archipel en terme d’adhérents et de militants.