Primaire de la gauche : à un mois du premier tour, seuls 3 candidats sur 7 ont présenté un programme complet !

Ce jeudi 22 décembre, nous sommes à un mois pile du premier tour de la primaire de la gauche. Et tous les candidats n'ont pas encore dévoilé leur programme. Le temps presse, donc, et les fêtes de fin d'année ne vont pas arranger les affaires des participants, forcés de ralentir leurs déplacements et leur présence dans les médias. Mais pour certains, le temps presse plus que d'autres. En effet, selon nos calculs, seuls trois candidats ont présenté un "vrai" projet détaillé sur leur site internet : Benoît Hamon, Jean-Luc Bennahmias et François de Rugy.