Primaire de la gauche : Montebourg et Filoche s’attaquent à McDo

Il se veut le candidat du travail… et de la fiche de paie. Arnaud Montebourg a voulu le prouver en se rendant ce mardi dans un restaurant Mc Donald’s de la Gare du Nord à Paris. Il était accompagné du socialiste Gérard Filoche, candidat non-retenu lors de la primaire de la gauche et qui vient d’officialiser son ralliement à l’ancien ministre de l’Économie.





Tous deux ont rencontré les salariés grévistes du fast-food, qui dénoncent leurs conditions de travail de plus en plus précaires : smic horaire, temps partiel, absence de 13ème mois, absence de prime de nuit et d’intéressement, etc.





Arnaud Montebourg a d’ailleurs lancé un appel à McDo : "vous devez ouvrir des négociations salariales avec vos salariés car l’État ne peut pas rester indifférent au fait qu’une entreprise ultra-profitante est incapable de partager ses bénéfices".