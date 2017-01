Primaire de la gauche : Arnaud Montebourg soutient Benoît Hamon

Ainsi le chantre du made in France a-t-il appelé à "un rassemblement des gauches". "Sans ce rassemblement, il n'y aura pas de solution permettant d'éviter le choix impossible entre le candidat libéral brutal qu'est François Fillon et la famille Le Pen".





Selon lui, les électeurs "ont massivement et sérieusement condamné le quinquennat, en refusant de donner à ceux qui ont mené les politiques d'austérité et de dérives libérales". Avec ces résultats, Arnaud Montebourg estime qu'entre "cinq et six électeurs sur dix ont voulu que la gauche retrouve le chemin de la gauche et interrompe sa dérive". Selon lui, leurs priorités sont "l'avenir du travail, l'avenir du modèle social, la question européenne et la nécessaire protection contre la mondialisation abusive et déloyale".