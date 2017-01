Arnaud Montebourg veut réduire le nombre de députés : "300, ça suffira bien, il y en a 70 qui bossent"

Il y a le Montebourg des débats télévisés, plutôt policé et posé, et celui des meetings et autres "stand up", nettement plus rugueux. C'est dans cette dernière configuration qu'il a harangué les passants, vendredi à Marseille, défendant ses propositions sur le Vieux Port. Il s'était déjà prêté à l'exercice à Lille la semaine dernière.





Le candidat a notamment défendu ses propositions pour réformer les institutions, un vieux combat pour ce partisan de la VIe République. Un débat que l'on peut retrouver sur son compte Facebook. Parmi les mesures : le référendum sur une nouvelle Constitution, le septennat présidentiel non renouvelable, une réforme du Sénat intégrant des citoyens tirés au sort et la limitation du cumul des mandats dans le temps. Mais aussi : la réduction de moitié du nombre de parlementaires avec une part d'élection à la proportionnelle.