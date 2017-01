Primaire de la gauche : vous ne pourrez pas payer avec des pièces de 1, 2 et 5 centimes

Si vous comptiez piocher un euro dans votre boîte à centimes pour payer le droit de voter à la primaire de la gauche le dimanche 22 janvier au premier tour et/ou le dimanche 29 au second, revoyez vos plans. Les organisateurs du scrutin ne veulent en effet pas se retrouver avec des tas de petites pièces.





C’est pourquoi ils demandent aux électeurs de payer avec une pièce de 1 euro dans l’idéal. Les pièces de 10, 20 et 50 centimes seront toutefois acceptées. Celle de 2 euros également (auquel cas on vous rendra bien évidement la monnaie). Mais les pièces de 1, 2 et 5 centimes ne seront donc pas acceptées.





Lors de la primaire de la droite en novembre dernier, quelques électeurs avaient payé les 2 euros demandés pour participer à chaque tour de scrutin avec des petites pièces. A Cannes et encore dans le Finistère, une personne était ainsi venue avec 200 pièces de 1 centime.