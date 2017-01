Hamon dément avoir rétropédalé sur sa promesse de revenu universel

Il a expliqué vouloir, dans un premier temps, revaloriser le RSA en le portant à 600 euros, et le distribuer automatiquement à tous les personnes éligibles, ainsi qu’à tous les 18-25 ans.





Puis, dans un second temps, il souhaite organiser une "conférence citoyenne" avec les partenaires sociaux pour réfléchir sur "le périmètre du revenu universel d’existence", "ce qu’il couvre comme allocations existantes et ce qu’il ne couvre pas", et "construire les financements" pour y parvenir.





Refusant d’admettre une inflexion, il a contourné la question en mettant en avant le recours à la négociation. "J’assume le fait que je fixe un cap, je donne des clefs budgétaires fiscales mais aussi démocratiques pour y arriver, à travers des formes originales de concertation dès lors que nous parlons là d’un nouveau pilier de la protection sociale".





Certes, l’idée d’une "conférence citoyenne" est inscrite dans son programme, mais son apparition est assez récente. Comme l’a vérifié Le Monde.fr, elle n’y figurait pas encore il y a une dizaine de jours.