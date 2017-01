Primaire de la gauche : cap sur le deuxième débat, de quoi va-t-on parler dimanche ?

Ensuite, les sept candidats aborderont la question européenne, un sujet absent du premier débat. L'UE pourrait susciter quelques échanges nourris entre les tenants de la ligne pro-Union européennen comme Manuel Valls et Vincent Peillon, et ceux qui prennent leurs distances vis-à-vis de Bruxelles, à l'instar de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Le sujet européen pourrait toutefois se focaliser sur le thème de l'immigration et des frontières.





Enfin, lla confrontation de dimanche s'achèvera autour des questions de sécurité, de délinquance et de justice, puis d'éducation et de laïcité. Un vaste programme à faire tenir en 2h30 d'émission...