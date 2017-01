Primaire de la gauche, comparez les programmes : l'article à lire si vous voulez aller voter dimanche

La question de la sécurité et du terrorisme tient légitimement une place importante dans la course à l'Elysée après les attentats qui ont frappé la France. Si certains candidats comme Manuel Valls ont déjà annoncé un panel de mesures avec notamment des effectifs de police supplémentaires, d'autres comme Arnaud Montebourg se sont montrés plus discrets sur le sujet.