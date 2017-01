Primaire de la gauche : de bien étranges résultats

Les résultats du premier tour de la primaire de la gauche communiqués par le PS, et notamment le nombre de votants (officiellement pour l'instant de 1,6 million), ont-ils été gonflés, voire pire, trafiqués ?





D’étranges captures d’écran accréditent en tout cas cette hypothèse. En comparant les résultats partiels de dimanche soir (infographie ci-dessous à gauche) et de lundi matin (infographie ci-dessous à droite) , on constate en effet que les scores en pourcentage des candidats sont strictement identiques. Or, entre-temps près de 400.000 voix ont été dépouillées. Ce qui rend un score identique pour les sept prétendants à l'investiture mathématiquement presque impossible.