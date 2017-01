Primaire de la gauche : Edward Snowden sous le charme de Benoît Hamon ?

Edward Snowden est exilé en Russie depuis 2013 où il a obtenu un asile temporaire jusqu'en 2019. Il est poursuivi par la justice et le gouvernement américain pour avoir révélé dans les médias des informations classées secrètes de la NSA (Agence nationale de sécurité), détaillant des programmes de surveillance de masse et d'espionnage des services secrets américains et britanniques. En plus de la NSA, il avait également travaillé pour la CIA comme informaticien. Son histoire a fait l'oeuvre d'un film réalisé par Oliver Stone.





Plus tôt dans la journée de mercredi, Edward Snowden avait par ailleurs retweeté des articles de nos confrères de l'AFP et du Parisien sur l'affaire Penelope Fillon. Le lanceur d'alerte est visiblement un observateur attentif de la vie politique française.