Primaire de la gauche : Macron s’invite (encore) dans le débat et se fait gentiment basher

Arnaud Montebourg a enchaîné en expliquant lui aussi que les suffrages étaient supérieurs aux sondages. "Les sondages c’est 1000 personnes, les suffrages c’est peut-être 2 millions, 3 millions. Il y a quelque chose qui est confus dans la candidature d’Emmanuel Macron, pourtant je lui accorde toute la sympathie à titre personnel. Je ne comprends pas comment on peut aller au Puy-du-Fou chez Philippe de Villiers faire son éloge, ensuite prendre le train aller à Nevers et faire l’éloge de François Mitterrand, reprendre le train chez Valéry Giscard d’Estaing, recevoir entre deux voyages et escales le soutien de Jean-Pierre Raffarin et les critiques de Gérard Larcher. Personne ne comprend rien. […] Et comme disait quelqu’un : quand c’est flou il y a un loup."





Une expression qui a bien fait rire sur le plateau, car elle faisait référence à une phrase prononcée par Martine Aubry en octobre 2011 à quelques jours du premier tour des primaires. Elle avait dit à propos de François Hollande au lendemain d’un débat télévisé : "J’ai bien compris qu’il essayait de passer entre les gouttes quand je lui posais un certain nombre de questions (…) Ma grand-mère disait : quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup…."