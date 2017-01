VIDÉO - Primaire de la gauche et légalisation du cannabis : le débat est ouvert

Manuel VALLS et Arnaud MONTEBOURG





Fidèles à la politique menée durant le quinquennat par les socialistes, l'ancien ministre et l'ancien Premier ministre sont farouchement opposés à tout assouplissement de la loi. En octobre 2015, un rapport interministériel conduite par la Mildeca (lutte contre les drogues et les conduites addictives) préconisait de remplacer la peine d’un an de prison pour simple usage de drogue par une contravention et une amende forfaitaire avoisinant les 300 euros. Mais depuis, le dossier n’a pas évolué. La question s’est, semble-t-il, échappée dans un nuage de fumée. Sujet jugé trop tabou à l’approche de l’élection présidentielle.