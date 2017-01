Primaire de la gauche : Fleur Pellerin soutient Manuel Valls

"Je crois qu'il incarne vraiment l'homme d'Etat". Fleur Pellerin, a déclaré samedi 7 janvier au micro d'Europe 1 qu'elle soutenait Manuel Valls dans la primaire de la gauche, précisant qu'elle le faisait pour "un tas de raisons".





"Je le connais bien et je connais ses convictions, je sais qu'il est loyal, fidèle à ses convictions. Je l'apprécie et je pense que c'est le plus à même de conduire le pays au moment où nous sommes", a expliqué l'ancienne ministre de la Culture, évincée pourtant en février dernier sous le gouvernement... de Manuel Valls lui-même. L'actuelle dirigeante du fonds d'investissements Korelya a toutefois assuré qu'elle ne s'engagerait pas dans la campagne.