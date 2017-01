Primaire de la gauche : François de Rugy défend le vote obligatoire pour "retrouver un vrai suffrage universel"

Selon lui, l’instauration du vote obligatoire permettra de "retrouver un vrai suffrage universel" car actuellement "avec 50% d’abstention, (le suffrage universel, ndlr) est virtuel".





Enfin, cette mesure permettrait aussi selon lui "d’obliger les candidats et les futurs élus à s’intéresser à tout le monde, à ne pas se dire qu’après tout, il y a des certaines catégories qui ne votent pas, donc on ne va plus faire de politique pour eux", estime François de Rugy. "Si on a un vote obligatoire, on réintègre dans la démocratie tout le monde", a-t-il conclu.