Primaire de la gauche : l'idée d'un ralliement du vainqueur à Emmanuel Macron séduit au PS

Puisque la gauche a très peu de chances de figurer au second tour de l’élection présidentielle si Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et le vainqueur de la primaire de la gauche se présentent tous les trois au premier, de plus en plus d’élus socialistes se posent la question d'un ralliement ou d'un désistement de leur candidat en faveur de l’ancien ministre de l’Economie. L'hypothèse est de plus en plus envisagée, la dynamique qui entoure actuellement Emmanuel Macron - bons sondages, meetings complets - plaidant en sa faveur. Le but de la manœuvre est d'éviter un second tour entre Marine Le Pen et François Fillon.





L'ancien membre du PS et ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner a ainsi émis cette hypothèse ce lundi. Sur LCI, il a jugé "possible" de voter pour Emmanuel Macron. Alors qu’il ne voit personne s’imposer dans la primaire de la gauche, il a fait l’éloge du candidat. "Il y a un autre monsieur, qui semble faire une ouverture plus large, ouvrir la porte et parler d’autre chose, ne pas scinder la France en deux comme on a l’habitude de le faire (…), c’est M. Macron".