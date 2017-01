Primaire de la gauche : les 4 choses à retenir du troisième débat

Les sept candidats ont débuté le débat en abordant la question de l’assurance maladie et des mutuelles. Vincent Peillon et Arnaud Montebourg ont plaidé pour "une complémentaire santé publique". Le second propose même une "mutuelle publique" à 10 euros par mois, qui coûterait 1,9 milliard d’euros selon lui. François de Rugy a critiqué ce principe d’une assurance maladie universelle qui remplacerait les complémentaires santé, car pour la financer "il faudrait retrouver 42 milliards d’euros". "Je défends un système mixte", tel qu’il existe aujourd’hui, a-t-il prôné, rejoint par Sylvia Pinel... et Manuel Valls.





Les candidats ont ensuite montré des désaccords sur la question du déficit public de la France. Arnaud Montebourg et Benoît Hamon veulent s’affranchir de la règle des 3% imposée par l’Union européenne. Cette question a donné lieu à un échange tendu entre Manuel Valls et Vincent Peillon, pourtant en accord sur la question. Ce dernier ayant rendu un hommage à François Hollande qui "a divisé par deux (le déficit public) que nous avait laissé Nicolas Sarkozy" déclenche une protestation de Manuel Valls sur son propre rôle comme ancien Premier ministre. "Je suis obligé de dire quand même que le plus dur a été fait avant ton arrivée", a répliqué l'ancien ministre de l'Education. François Hollande avait promis de se conforter à la règle mais l'objectif a été repoussé à deux fois. La France n'a jamais connu de déficit inférieur à 3% depuis la crise financière de 2008.





Enfin, les adversaires de Benoît Hamon, l’homme qui monte dans les sondages, n’ont pas manqué non plus de critiquer son idée de revenu universel.