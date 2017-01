Primaire de la gauche : les candidats plus que jamais divisés sur la loi Travail

Manuel Valls n’a pas été le seul à défendre ce texte. François de Rugy a avoué que "s’il y avait eu un vote à l’Assemblée nationale, (il) aurait voté pour". Le député écologiste a dit regretter "les débats caricaturaux" qui ont eu lieu au moment de son examen. Néanmoins, "je suis bien conscient des inquiétudes légitimes qu’il faut entendre", a-t-il précisé. C’est pourquoi François de Rugy propose une période d’essai de cinq ans à l’issue de laquelle il souhaite faire "un bilan exhaustif et réel" de cette loi. "Soit on l’abroge, soit on l’amende ou on continue", a-t-il conclu.





Sylvia Pinel a elle aussi fait la promotion de cette loi. Elle a confié être "étonnée qu’on se méfie du dialogue social dans les entreprises". "L’entreprise ce n’est pas la guerre civile, on peut avoir des relations de confiance, des relations apaisées en améliorant le fonctionnement des entreprises et en associant mieux les salariés", a-t-elle assuré.





Pour l'ancienne ministre du Logement, "cette loi a été soutenue par certaines organisations syndicales réformistes, il y a des avancées comme le droit à la déconnection, le compte personnel d’activité ou encore le compte pénibilité". Elle a par ailleurs dénoncé la "vision très caricaturale" de ses concurrents, qui y sont opposés, comme Benoît Hamon et Arnaud Montebourg.