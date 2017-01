Primaire de la gauche : comment va se dérouler le premier débat jeudi sur TF1 ?

Ce débat, co-organisé par TF1, RTL et L’Obs, sera dirigé par Gilles Bouleau, Elisabeth Martichoux et Matthieu Croissandeau. Chaque candidat disposera d’une minute et trente secondes pour répondre à la question qui lui sera posée par les journalistes. Un écran géant situé en face des candidats permettra à chacun de contrôler son temps de parole ainsi que ceux des autres débatteurs.





Si un candidat est cité ou interpellé par le candidat précédent, il bénéficie d’un droit de suite de 45 secondes qu’il exerce ou non, selon sa volonté. Si un candidat non cité ou non interpellé veut néanmoins répondre au candidat précédent, il peut évidemment le faire.





Des téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs des trois médias pourront eux aussi poser des questions en amont et pendant le débat. Les trois journalistes relaieront ainsi quelques questions à chaque candidat durant l’émission. A noter enfin que le hashtag de l’émission sur Twitter sera : #primaireledebat.