Primaire du PS : Manuel Valls, peau neuve ou peau de banane ?

Depuis son annonce officielle le 5 décembre, la candidature de Manuel Valls est retombée comme un soufflé. En pleine campagne pour la primaire du Parti socialiste, l'ex-Premier ministre peine à mobiliser. Seulement trois jours après le meeting d'Emmanuel Macron à Clermont-Ferrand, le candidat a entrepris ce mardi de réaliser un rassemblement dans la même ville. Et s'il pensait pouvoir rivaliser, les chiffres montrent que le but est loin d'être atteint. Pour l'ancien ministre de l'Économie, le score affiché est de 2.000 personnes à l'intérieur et 1.500 personnes à l'extérieur. Pour l'ancien bras droit de François Hollande, entre 200 à 300 personnes seulement dans la salle.