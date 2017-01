Primaire de la gauche : Mazarine Pingeot votera pour le "professeur de philo" Vincent Peillon

Et si le prochain président de la République était un philosophe ? C'est en tout cas ce que souhaite Mazarine Pingeot, la fille de François Mitterrand. Mercredi matin, l'écrivain de 42 ans, elle-même agrégée de philosophie et diplômée de l'Ecole normale supérieure, a annoncé qu'elle jetait son dévolu sur Vincent Peillon pour la primaire citoyenne des 22 et 29 janvier prochains.





Celle qui publie justement Théa, un roman mettant en scène Josèphe, une jeune femme de 22 ans aux idéaux ancrés à gauche, ne cache pas que la carrière universitaire du député européen et ancien ministre de l'Education n'est pas pour lui déplaire.