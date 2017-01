Primaire de la gauche : où voter, comment payer, quels justificatifs présenter... le mode d'emploi du premier tour

Les deux tours de la primaire de la gauche auront ce 22 janvier et dimanche 29 janvier prochains. Les bureaux de vote ouvrent à 9h et ferment à 19 heures. Ceux en Outre-Mer (sauf La Réunion et Mayotte) seront ouverts la veille, les 21 et 28 janvier de 9h à 19h.