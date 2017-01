Pour son dernier meeting, Manuel Valls s'acharne sur son concurrent Benoît Hamon

Manuel Valls ne s'est pas arrêté à l'économie. Il a également attaqué Benoît Hamon sur le thème de la sécurité et du terrorisme, assurant que le député des Yvelines "n'a pas voté la prolongation de l'état d'urgence" et qu'il était "aux abonnés absents" lors du vote de la loi de programmation militaire. "Quand on lutte contre le terrorisme, on vote les lois", a-t-il martelé...