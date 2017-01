Primaire de la gauche : pourquoi la participation s'annonce beaucoup plus faible qu'en 2011

L'important ce n'est pas le nombre de votants. C'est la dynamique qu'il provoquera. Voici en substance les éléments de langage du parti socialiste pour analyser les chiffres de la participation au premier tour de la primaire de la gauche.

A 17h, selon la haute autorité, 1 million de participants avaient voté dans 70% des bureaux - "cela veut dire que nous devons être au dessus d’1,3 million à 17h", commente sur LCI Christophe Borgel, président du Comité national d'organisation de la primaire. "Nous devrions arriver à cette fourchette d’1,5 à 2 millions de votants, chiffre que j’indique depuis le début."





Ces objectifs fixés qui permettront au PS de s'estimer satisfait de ce premier tour restent loin des 4,3, puis 4,4 millions d'électeurs des deux tours de la primaire de la droite en novembre, et des 2,7 puis 2,9 millions de votants de la primaire PS de 2011.





Reste à savoir à qui ce niveau de participation profitera. Simple prospective, mais les votants interrogés dans les derniers sondages semblaient plus à même de donner leur suffrage à Manuel Valls lorsqu'ils étaient sympathisants socialistes, plus à même de se mobiliser quelles que soient les circonstances, et à Arnaud Montebourg et Benoît Hamon en cas de plus forte mobilisation.