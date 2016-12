Primaire de la gauche : quand Arnaud Montebourg repique les vieilles promesses de François Hollande

Arnaud Montebourg confirme enfin qu'il veut encadrer les rémunérations des grands patrons du CAC 40 en les obligeant notamment, s'ils décident de s'augmenter "de 5 %", à augmenter leurs salariés dans la même proportion. Une proposition qui rappelle pour partie l'engagement de François Hollande qui voulait "limiter les écarts de rémunération" des dirigeants, en instaurant un ratio entre le plus petit et le plus grand salaire au sein d’une entreprise. Engagement qui a trouvé une traduction dans les entreprises publiques, mais pas dans le privé.