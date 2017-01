Primaire de la gauche : et maintenant, quel avenir pour Manuel Valls ?

Comme de nombreux hommes politiques après un échec électoral, le finaliste de la primaire de la gauche va regagner son fief, en l’occurrence la ville d’Evry, dont il a été maire de 2001 à 2012. "Evry, c'est ma sève et ma source", a-t-il lancé dimanche soir.





"Une nouvelle page s'ouvre. Il m'appartient de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, d'analyser, de me réinventer aussi. Je me dois aussi d'apporter davantage d'attention aux miens, à Anne (Gravoin, sa femme, ndlr), à mes enfants et à mes amis", a ajouté Manuel Valls, qui restera finalement assez flou sur ce qu’il fera précisément dans les prochaines semaines.





S’il peut éventuellement retrouver son fauteuil de maire, il ne pourra pas en revanche être à la fois député et maire lors de la prochaine législature, en raison de la loi sur le non-cumul. Et entre ces deux mandats, le choix de Manuel Valls s’oriente davantage vers celui de député afin de pouvoir continuer à peser au niveau national dans le débat public. "Il ne quittera pas le parti, c'est sa vie. Il n'ira pas chez Macron, jamais. Il va redevenir député, il va travailler dans le parti, et dans cinq ans il y retourne", a indiqué l'un de ses proches à l'AFP. Dans l’attente de la confirmation de cette décision, l'investiture de sa circonscription a été gelée par le PS.