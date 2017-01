Qui est Nolan L., le jeune "gifleur" de Manuel Valls ?

Autour de cette photo de profil, une bannière reprenant les symboles de la Bretagne - le drapeau et l'hermine - entourant la mention "celtic warriors". Une panoplie achevée par la mention, sous le nom du jeune homme, "Bevet Breizh Dizalc'h", signifiant "Vive la Bretagne indépendante". Parmi ses abonnements et les pages Facebook auxquels il a pu adhérer, le groupe "Patriote breton" ou encore "Reconnaissance par la France de la nationalité bretonne". Ainsi qu'un abonnement à un certain Marc Le Bayon... un activiste indépendantiste qui se présente comme "chancellier au gouvernement du Duché de Bretagne".





Sur les réseaux sociaux donc, le jeune homme ne semblait guère cacher ses opinions. Mais dans sa famille, on ne semble pas vraiment être au courant. Son grand-père, notamment, ancien maire de la commune bretonne de Noyal, décrit Nolan, ce mercredi matin à LCI, comme un "gentil garçon". Etonné du geste de son petit-fils, il dit tout ignorer de ses penchants pour l'extrême droite.





De son côté, Manuel Valls ne compte pas en rester là. S'il a cherché à désamorcer la situation sur le terrain, alors que son service d'ordre maintenait le garçon au sol, il annonce aujourd'hui vouloir porter plainte à son encontre .