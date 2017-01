Primaire de la gauche : revenu universel, défiscalisation des heures supplémentaires, combien coûtent les propositions économiques de Valls, Hamon et Montebourg

Pour lui, "c'est le moyen d'éradiquer la pauvreté". À l'inverse de Valls et Montebourg, l'ancien ministre de l'Économie mise sur un revenu universel d'existence, qui à terme "concernerait tous les Français et serait versé dès 18 ans". Et ce, quel que soit leur niveau de ressources. De 600 euros dans un premier temps, il atteindrait au final 750 euros.





Coût estimé par l'Institut Montaigne : 300 milliards d'euros