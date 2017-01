Primaire de la gauche : Hamon/Valls, deux hommes que tout oppose

C'est là que leur chemin se séparera définitivement, après que Benoît Hamon et Arnaud Montebourg ont pris acte de l'absence d'inflexion espérée et critiquent vertement la politique économique du gouvernement, fin août 2014, à la fête de la Rose, à Frangy-en-Bresse. Le député de Trappes poursuit ses critiques à l'Assemblée, contre la loi Macron et la loi Travail en compagnie des frondeurs tandis que Manuel Valls traverse passe trente mois agités à Matignon.





Les deux hommes se séparent aussi dans leur allure : décontraction étudiée pour Hamon, coquetterie assumée pour l'élu d'Evry. Une opposition qu'on retrouve aussi dans leurs réunions publiques respectives : DJ et jeunes spectateurs pour H. Sympathisants plus âgés et Marseillaise pour le défenseur intransigeant de la laïcité. C'est par leur vocabulaire que les deux hommes s'opposent aussi : là où Manuel Valls martèle ses convictions et ses certitudes, Benoît Hamon a assis son discours de campagne sur l'idée, assez rare en politique, qu'il ne détient pas la vérité : "Personne ne la détient, Manuel", adressera-t-il ainsi à son rival, mercredi 25 janvier lors de leur ultime débat.