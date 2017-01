Primaire de la gauche : Sylvia Pinel, candidate du PRG, tente de se démarquer avec de "nouveaux droits"

Au rayon des spécificités, la candidate radicale a plaidé à propos des sujets sociétaux pour l'émergence de "nouveaux droits", compatibles avec certaines propositions de Benoît Hamon, le plus à gauche sur l'échiquier de la primaire. Sylvia Pinel énumère ainsi "la reconnaissance du droit à mourir dans la dignité", la possibilité de recourir à la procréation médicalement assistée (PMA) pour "toutes les femmes sans condition" ou la "facilitation des procédures d'adoption pour tous".





Sur la défense de la laïcité, la patronne du PRG se rapproche logiquement de la conception défendue par Manuel Valls. Elle se prononce en outre en faveur du droit de vote des étrangers "sous condition de résidence" aux élections locales, mais également nationales, allant ainsi plus loin que l'engagement non honoré de François Hollande en 2012. Enfin, il est question de légaliser le cannabis, une proposition partagée dans cette primaire par Vincent Peillon et Benoît Hamon, mais rejetée par Arnaud Montebourg et Manuel Valls.