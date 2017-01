Primaire de la gauche : tout ce qu'il faut savoir avant le débat entre Hamon et Valls mercredi soir

Comme pour le débat d’entre-deux-tours de la primaire de la droite et du centre fin novembre, ce débat sera dirigé par Gilles Bouleau, David Pujadas et Alexandra Bensaïd. Il débutera à 21 heures. Les téléspectateurs de TF1 et France 2 ainsi que les auditeurs de France Inter pourront eux aussi poser des questions aux candidats, en amont et pendant le débat, sur les sites ou les pages Facebook de ces trois médias. Les journalistes relaieront quelques questions pendant l’émission.