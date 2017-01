Primaire de la gauche : tout savoir du 3e débat ce soir sur France 2, le dernier avant le premier tour

A l'instar des deux premiers débats, cette soirée devrait permettre aux candidats d'aborder une grande variété de thèmes. Au programme de la soirée : la santé et la protection sociale, le protectionnisme, le chiffrage des programmes politiques ou encore la politique internationale au Moyen-Orient et les relations avec la Russie. Enfin, des questions posées via Facebook par des Français seront relayées.