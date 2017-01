Primaire de la gauche : Valls accuse Hamon de flirter avec l’islamisme radical

Invité sur RFI, Benoît Hamon a fustigé ce "procès", rétorquant que ce n'est pas lui qui a "une vision dévoyée de la laïcité". "On me fait le procès de quoi ? D'être élu de banlieue, d'être confronté à la réalité de ce communautarisme que je combats, autrement que par des mots", a dénoncé le vainqueur du premier tour de la primaire.





"Je demande à Manuel Valls et ses amis un peu de sobriété", a soutenu le candidat, qui craint qu'il n'y ait à son encontre "des mots encore plus durs que ceux qu'on utilise vis-à-vis de la droite". Plus tard sur Europe 1, Benoît Hamon a qualifié les accusations de laxisme à son encontre de "très graves". Qui "non seulement me heurtent, mais me révoltent".