Primaire de la gauche : Valls, Montebourg, Hamon, Peillon… que proposent les candidats sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme ?

Benoît Hamon est le candidat qui a fait le plus de propositions pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Il veut porter le budget à 3% du PIB pour la sécurité et la défense à l'issue du quinquennat, pérenniser la dissuasion nucléaire pour garantir la souveraineté du pays, lancer une stratégie de coopération européenne dans le domaine de la défense et aboutir à la création d'une agence de renseignement européenne. Il explique même qu'il souhaite exclure le budget de la défense du calcul du déficit au sens des critères de Maastricht. Selon lui, avec le Brexit "la France sera bientôt le seul pays de l’UE à porter un effort budgétaire significatif en matière de défense. Or la défense française assure notre protection mais aussi celle de l’ensemble des Européens."





En ce qui concerne les forces de l'ordre, il souhaite une véritable police de proximité qui doit connaître réellement la population qu'elle protège, et renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie par le remplacement de tous les départs à la retraite et la création de 1000 postes par an. Les effectifs seront redéployés là où des inégalités et des besoins criants existent. Il propose aussi d'instaurer une prime pour les forces de l’ordre présentes dans les zones très difficiles.