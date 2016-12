Primaire de la gauche : Vincent Peillon dévoile à son tour son organigramme de campagne

Vincent Peillon n'a pas organisé de conférence de presse pour présenter son équipe de campagne. Ses équipes ont transmis l'organigramme par mail aux journalistes ce mercredi matin. L'ancien ministre de l'Education nationale s'est entouré de ses premiers soutiens et de ses proches de longue date.





Ainsi, le député de Paris Patrick Bloche est nommé directeur de campagne. David Assouline, sénateur de Paris, prend la tête de la cellule communication et médias ; et Marc Mancel, ancien conseiller régional d'Ile-de-France, est désigné secrétaire général. Alix Vic Dupont, attachée de presse de Vincent Peillon au ministère de l'Education nationale et au Parlement européen, retrouve ce poste pour la campagne. D'autres proches le député des Bouches-du-Rhône Patrick Mennucci ou encore Julien Dray, conseiller régional d’Ile-de-France et hollandiste, composent le comité politique.