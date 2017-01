Il y a (enfin) une ministre qui soutient (un peu) Benoît Hamon

Sylvia Pinel seule femme à la primaire, c’est aussi une question de choix, révèle-t-elle tout en éludant la question de la discrimination. "Je me suis dit que je n’avais pas la légitimité nécessaire. [Mais] ce résultat est aussi le reflet d’une certaine hypocrisie du système. Et puis je ne me suis jamais vue avec un destin national particulier". Et si elle avoue une frustration de ne pas retrouver les valeurs et idées qu’elle défend, elle prône donc le dialogue avec Emmanuel Macron.





"Ma conviction est qu’il faudra que le vainqueur de la primaire de gauche et Emmanuel Macron se parlent. Cette élection post-Brexit et post-Trump se jouera entre l’ouverture et la fermeture. On doit impérativement sortir des stratégies individuelles". Le but ? Battre Marine Le Pen et François Fillon.