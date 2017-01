Manuel Valls et l’écologie : les dossiers de la discorde

Manuel Valls n’avait pas tardé à réagir via un communiqué, prétextant une décision d’ordre économique. "Sur cette question, le gouvernement a toujours agi avec une même ligne de conduite : assurer la protection de l’environnement et la santé de nos concitoyens, tout en préservant l’emploi industriel dans une région qui en a besoin. Il ne s’agit plus de ‘boues rouges’ chargées en polluants comme par le passé, mais d’eaux largement dépolluées." Manuel Valls assumait parfaitement sa décision.





Benoît Hamon n’avait pas manqué de lui lancer une petite pique pendant la campagne, rappelant une déclaration du Premier ministre à l’époque. "Moi, j'aime l'entreprise ! C'est aussi absurde que de dire moi j'aime les poissons", avait-t-il lancé. "Mais il y a les sardines et les requins, les entreprises qui payent leurs impôts et les autres non. Certaines respectent leurs employés et d'autres pas, se préoccupent de leur impact sur l'environnement et d'autres pas".