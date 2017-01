"Tu n'as que ta foi à opposer" : Hamon s'attaque à Valls sur le travail

Dix minutes. C’est le temps qu’il aura fallu aux deux candidats rentrer dans le vif du sujet. Le premier à attaquer frontalement son adversaire n’est autre que Benoît Hamon. Interrogé sur les questions économiques et sociales, Benoît Hamon a visé Manuel Valls sur le temps et le partage du travail.





"Il est partagé entre deux catégories de manière inégalitaire : ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent, séparés eux-aussi en deux catégories. Ceux qui sont contents d’aller travailler le matin et qui font la loi Travail, et ceux qui sont contents d’avoir un travail mais qui n’en vivent pas bien."





Une petite pique bien sentie à l'encontre de Manuel Valls, défenseur acharné de la loi Travail, qui ne fait qu’ouvrir le débat, parce que pour le maire de Trappes, il n’était pas encore tout à fait lancé. "On va commencer le débat car j’ai un désaccord avec Manuel Valls".