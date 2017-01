Débat Valls-Hamon : une semaine d'attaques - défenses entre les deux candidats

Si le camp Valls s'est montré particulièrement virulent envers Benoît Hamon, on ne peut pas en dire autant du camp adverse. Le candidat du revenu universel a bien répondu aux attaques de l'ancien Premier ministre, jugeant que ses observations relevait d'une "vieille politique". Pour autant, il a souligné avec constance qu'il serait "ravi de débattre avec lui". "J'espère qu'il aura un deuxième argument", avait-il lancé.





Sans doute lasse de toutes ces remarques acides, l'équipe de campagne de Benoît Hamon a récemment saisi le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis afin qu'il intervienne dans le but de "maintenir un climat serein et apaisé". La réaction du patron de Solférino fut immédiate : "Des mots d'apaisements" ont été adressés ce mercredi aux deux candidats. Une consigne qui pourrait ne pas se voir totalement respectée, ce mercredi soir, lors du second et dernier débat de la primaire de la gauche.